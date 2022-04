Bruno ARAGONES

= > A propos de FACILITATION & CO...



- Facilitation & Co est le spécialiste du développement des compétences en relation client et management dans l’univers du retail et du luxe.



- Facilitation & co possède une expertise confirmée et des références solides en conseil, formation et coaching.



- Dans un véritable engagement sur le long terme, notre équipe est animée par une vision commune et réaliste de la réussite dans laquelle l’être humain constitue une richesse fondamentale.



- Tous les consultants Facilitation & Co sont issus du monde de l’entreprise et apportent ainsi un regard extérieur à la fois analytique et pragmatique sur les situations qu’ils rencontrent.



= > EXPERTISE :



Interventions en français et anglais, à la carte ou sur mesure en :



> Conseil et accompagnement des entreprises :



- Création ou repositionnement des universités d’entreprise et des écoles métiers

- Ingénierie des cursus pédagogiques et des campus virtuels

- Soutien dans le pilotage opérationnel et appui logistique à la gestion des formations...



> Formation et coaching sur les thèmes :



- Relation client à distance, digitale, en face à face, client VIP / Haut de gamme...

- Techniques de vente, efficacité commerciale, vente conseil et additionnelle...

- Lancement de produits, de services, dynamisation de réseaux

- Développement personnel : conduite d’entretiens, communication interpersonnelle...

- Management de proximité en points de vente, motiver son équipe...











Mes compétences :

Vente

Management

Coaching

Autonomie

Accompagnement

Formation

Formation de formateur

Commercial