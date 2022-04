Bruno BAROU

BAROU Bruno

01 BP2708Abidjan 01

09744026

baroubruno2@gmail.com



FORMATEUR PROFESSIONNEL POUR ADULTES.

BILINGUE : FRANÇAIS_ANGLAIS



COMPETENCES

Construction du déroulement d’une action de formation à partir d’une demande

Préparation du scénario pédagogique détaillé d’une action de formation

Animation de séances de formation collectives

Remédiation des difficultés individuelles constituant des freins àl’apprentissage

Evaluation de l’action de son bilan

Gestion des moyens matériels

Analyse des pratiques professionnelles

Mobiliser un réseau pour répondre aux besoins des personnes

Accompagner les apprenants dans leur projet et leurs démarches d'insertion

Professionnelle

Accompagner la construction et la mise en oeuvre des parcours

Contribuer à l'évaluation d'un dispositif



COMPETENCES ASSOCIEES

Conseil en Relation Clientèle à Distance

Emission d’appels

Réception d’appels

Management d'équipes

Gestion des emails clients

Gestion des fax

Vente distance

Recouvrement



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 20 ans

2013 AFPA Paris

Formateur de Superviseurs en Relation Clientèle à Distance

Gestion des outils de la relation client, CRM

Management de proximité

Amélioration de la qulité de service dans les centres d'appels

2012 AFPA Créteil

Création et animation de séances de formation dans 3 groupes de 15 stagiaires :

Animation sur la Gestion de la relation client à distance

Animation sur La législation dans la relation client à distance

Accompagnement individuel de 12 stagiaires dans leur parcours en formation et leur démarche d’insertion professionnelle : entretiens individuels, mise en place et suivi des objectifs fixés



11/2001 - 01/2012 « SITEL »

Société spécialisée dans la Gestion de la Relation Client (500 salariés en France – CA 15 M€)

CONSEILLER CLIENTELE A DISTANCE ET RECOUVREMENT- 'Hewlett-Packard (UK), Sony Playstation /

Formation et management d'une équipe de Conseillers Clientèle

Editions Lamy/ Eurofacteur

Vente de devis de réparation pour du matériel hors garantie

Proposition et vente de contrats de maintenance

Relation et suivi de différents partenaires de HP (Royaume Uni et en Irlande)

Traduction de documents techniques du Français vers l’Anglais

Gestion de recouvrement des factures pour le compte de la société Eurofactor



06/2001_09/201 Stage au CFPB ( Centre de Formarion à la Profession Bancaire )

Participation à la mise en place d’un projet de formation pour la Bourse de Tunis.



01/99 - 12/99 CABINET« SYNERGIE » Spécialisé dans l’hôtellerie

Etude des besoins en formation dans des hôtels 3 étoiles



02/1984 - 06/1997 « GROUPE DES HOTELS INTER. CONTINENTAL »

Groupe hôtelier de 200 hôtels dans le monde, dont 6 en Afrique de L’Ouest (1200 salariés) CA environ 15 milliards de francs CFA

DIRECTEUR REGIONAL FORMATION

Identification de besoins en formation de 6 hôtels et réalisations de plans de formation

Mise en place et suivi du budget

Encadrement d’une équipe six Responsables de Formation et de vingt cinq Formateurs

Sélection et recrutement des consultants extérieurs

Animation de séances de formations : Accueil / Ventes /encadrement



FORMATION

2012 : Titre de Formateur Professionnel d’Adultes à l’AFPA de Paris 12

10/1992 - 10/1992 Formation de Formateurs

Stage de Formation de Formateurs à Londres (Formation Professionnelle Continue)

11/92 - 11/93 Programmation Neuro Linguistique

Introduction à la Programmation Neuro Linguitique

1984 Maitrise es Sciences Sociales





Mes compétences :

Formation

Relation clientèle

Responsable formation