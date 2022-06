Bruno JOLY

COACHINGPACA Ecole de commerce et de management et centre de formations des apprentis propose des formations diplômantes :

BTS management commercial et opérationnel en apprentissage bac+2

Titre RNCP 36374 Chargé de développement commercial niveau 6 (présentiel ou à distance)

Titre RNCP 35280 Manager des organisations niveau 7 (présentiel ou à distance)

Formations continues

- anglais TOEIC



Consultez notre siteArray