Carine BOUR EISENBERG

Depuis début 2015 je suis rattachée à la B.U Managed Services ma principale mission est :

Développer nos offres de service à valeur ajoutée en relation avec les partenaires technologiques

Accompagner les équipes commerciales

Piloter la mise œuvre chez nos clients avec une équipe de consultants dédiés.



Pour faire face à un environnement en pleine évolution, les entreprises sont contraintes de se remettre perpétuellement en cause, elles sont propulsées dans la spirale du changement. L’objectif de NextiraOne est de faire le lien entre les volontés de changements et leur mise en œuvre qui n’est pas toujours facile. Le changement symbolise aussi bien le progrès que le risque de perdre l’existant connu. Il ne faut donc pas oublier qu’au cœur de la relation entre l’organisation et la technologie se trouve les utilisateurs. Les entreprises qui nous ont fait confiance ressentent la conduite du changement comme un service de performance et d’innovation.



Les "Services Managés" et "Service Change" ont réuni leurs valeurs parce que nous sommes complémentaires et que nous avons les mêmes ambitions.



Tout au long de la vie d'une solution technologique nous faisons de l'accompagnement un service d'amélioration de la performance à la fois techniques et humaines .



« Rien n’est permanent sauf le changement »



Mes compétences :

Formation

Conseil

Audit

ITIL