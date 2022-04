Carine JOUAULT

Généraliste des Ressources Humaines, mes différentes expériences m'ont permis d'intervenir au sein de structures très variées (taille et secteur d'activité) et ainsi d'acquérir des compétences solides et multiples.



Les différents domaines d'intervention des Ressources Humaines permettent un champs d'action large et varié et nécessite une certaine adaptabilité et réactivité.



Mes compétences :

Gestion des Ressources Humaines

Recrutement

Ressources humaines

Mobilité

Administration et gestion du personnel

Développement RH

Droit du travail

Paie