Carine KONG CHANH

Titulaire d’un Master 2 Marketing et forte de plus de 7 années d’expériences professionnelles dans le Marketing Digital & Opérationnel axé BtoB.



Ces années d’expériences m’ont permis de développer de solides compétences en gestion de projet marketing mais également des qualités rédactionnelles et analytiques.



En 2012, j’ai créé le blog « Mon Univers Déco » afin de partager mes inspirations, coups de cœur et DIY. Je peux ainsi combiner mes 2 passions : l’écriture et la décoration.



Autonome, réactive et possédant un bon esprit d’équipe, je suis à la recherche de nouveaux challenges professionnels mêlant créativité et analyse.



Spécialisations :

- Marketing digital & Opérationnel / Communication

- Lead Generation

- Référencement

- Community Management

- HTML

- Outils : Pack Office, emailing (Dolist, Smart Focus, Sarbacane), Gestion du contenu d’un site web (CMS), Wordpress, Google Analytics, Jira (notions)



Mes compétences :

E-mailing

Projet web

Web

Web analytics

E-commerce

Google Adwords

Google analytics

SEM

Stratégie digitale

SEO

Marketing direct

Marketing opérationnel