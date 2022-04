Carine MARTINET

Je travaille en indépendante depuis quelques années, après avoir suivi une formation de peintre en bâtiment et après avoir intégré une entreprise spécialisée dans les enduits décoratifs naturels durant quelques mois.

Je proposais principalement des enduits naturels à base de chaux tels les tadelakt, les badigeons, des enduits d'argile fine, puis Je me suis formée chez Marius Aurenti aux béton cirés chez qui sont une véritable tendance sur le marché actuel.

D'autre part je me suis aussi formée cet hiver au métier de décoratrice d'intérieur chez MMI Déco et je souhaiterai travailler avec des architectes ou décorateurs d'intérieurs pour me faire la main, en free lance ou en tant que salariée pour un temps pourquoi pas !

Tout est possible...