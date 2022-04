Carine WALKER

Les différents postes occupés dans l'hôtellerie de luxe m'ont permis de développer un sens de l'adaptation et le goût d'un travail bien fait. J'aime travailler en équipe. Je suis dynamique, réactive, et perfectionniste.

Pour moi l'épanouissement professionnel se trouve dans l'investissement et bien sûr dans la satisfaction d'un travail bien fait.



Mes compétences :

Relationnel

Réactivité

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Conscience professionnelle