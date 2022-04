Carlos AFONSO

DEMAND PLANNER / RESP . PREVISION DES VENTES EMEA



Capacité à comprendre et apprécier la globalité de l'équation Marchés - Produits - Clients.

Expérience professionnelle Supply Chain confirmée alliant : Marketing, Fournisseurs & Ventes.

Rôle de conseil et de support sur les différents sujets Supply Chain.



J'ai une expérience de 10 années au cœur de la Supply Chain, au sein d’entreprises à dimensions internationales présentes sur des secteurs très concurrentiels et variés comme l'Electronique Grand Public ou l'industrie pharmaceutique.



Au travers des postes occupés, mon adaptabilité m'a permis de mener des projets sur l'optimisation des flux logistiques et flux d'informations et d’en déduire des actions d’anticipations correctives sur les déviances des volumes de commandes afin d’atteindre les objectifs définis.



Rigueur et méthode m'ont permis de mener avec succès les missions confiées et

mettre en place des solutions opérationnelles est un challenge que j’aime relever comme prévoir l'évolution des marchés, appréhender les nouvelles tendances, définir la modélisation des flux logistiques dans un contexte changeant et exigeant.



Mes compétences :

SAP