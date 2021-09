Carole GILLET (CHAPUIS)

Bonjour,



je suis une personne curieuse, motivée, avec l'envie d'apprendre et de s'investir dans son métier.

Mes qualités sont :

- le sérieux

- la rigueur

- le sens du travail en équipe



De plus, mes expériences professionnelles m'apportent un regard ouvert sur l'industrie : missions en qualité, R&D, production et ressources humaines et sur différents secteurs, principalement agroalimentaire et le secteur analytique.



Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter !



A bientôt !



Mes compétences :

Biotechnologie

Industrie agro alimentaire

Qualité

Statistiques

Agroalimentaire