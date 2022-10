Caroline EHRWEIN - ELLWOOD

> > > Conflit, stress, changement de fonction, désir d'évolution, équipe en perte de productivité, en transition professionnelle ?

Ensemble nous nous attachons à : identifier vos forces, vos succès ; comprendre comment optimiser la gestion de votre énergie, celle de vos équipes ; construire une vision forte de l’avenir, et ce afin d'en libérer tout votre potentiel de manière saine et durable.



> > > Equipes épuisées, managers dos au mur, leaders sous pression ?

Grâce à la technique de l'Appreciative Inquiry, je vous aide à re-dynamiser vos équipes , lui apporter un nouveau souffle, construire ensemble un nouveau projet.



> > > Vous êtes Américain(e), français au sein d'une culture Américaine ? Grâce à mon expérience, ma formation aux Etats-Unis, je vous donne les clés pour comprendre, anticiper, et gérer les différences culturelles qui, si ignorées, peuvent freiner voire bloquer de multiples projets, synergies.



> > > Vous manager une équipe globale et multi-culturelle? De part ma formation et ma large expérience à l'international, je prends en compte et valorise naturellement les différences culturelles de votre éco-système. Mon expertise dans les nouvelles technologies et mon expérience métier me permettent de vous aider à optimiser le mode de fonctionnement et de management des équipes virtuelles ;



> > > Vous souhaitez vous épanouir dans un métier qui vous convient, changer ? Ensemble nous identifions vos forces, développons votre marque personnelle, élaborons une stratégie.



II Mes d’accompagnements II

Ma certification aux Etats-Unis (supervisée et formée par : Bob Lee fondateur de la société Lee Hecht Harrison, ex président du Creative for Creative Leadership et par Jeremy Robinson spécialiste en Intelligence Emotionnelle et Positive Psychologie) teinte mon approche d'un pragmatisme qui séduit les sociétés que j'accompagne. Mes interventions sont toujours construites autour d'objectifs mesurables, en lien direct avec les exigences de la fonction de mes clients.



Mes compétences :

Soft skill development

Leadership Development

Project managers

Training and development

Coaching for Executives in English

Communication skills

French

Leadership

Networking

Personal development

Coaching

Management

Gestion de projet