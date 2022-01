Caroline GRAND

Formée au CELSA (Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l'Information et de la Communication, Paris 1 Panthéon-Sorbonne), après 10 ans dans les collectivités territoriales, je suis aujourd'hui Directrice de la Communication pour l'Université de La Rochelle.



Ex Directrice des Affaires Culturelles, très sensible à l'art dans l'espace public, je milite pour l'accessibilité à la culture pour tous, partout, tout le temps.



Mes compétences :

Culture

Tourisme

Archéologie

Médiation culturelle

Sports

Communication