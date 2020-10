Caroline MORASSIN

A lécoute dopportunités en gestion de projets dans différents domaines dactivités, japprécie évoluer dans des environnements pluridisciplinaires, et animer une équipe.

Dynamique, créative, organisée, et forte d'une expérience de 18 années, je sais madapter rapidement aux différents milieux professionnels.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Créativité

Ecoute

Force de proposition

Innovation

Recherche et Développement

Management

Gestion de projet

Enterprise Resource Planning

Data Analysis

Hazard Analysis and Critical Control Point

Product Lifecycle Management