Catherine EHRHART

Bonjour,



Après plus de 15 ans d'expérience en entreprise sur des postes en Ressources Humaines, j'ai choisi de me consacrer à l'accompagnement des personnes dans la réussite de leurs projets professionnels.

J'ai travaillé entre autres dans la Distribution, l'Edition, l'Audiovisuel. Cette diversité me permet de bien connaître les métiers de l'entreprise et les problématiques RH pour mieux accompagner et conseiller les personnes souhaitant faire un point ou en situation de reclassement.



J'ai moi-même pu suivre un Bilan de Compétences, je le recommande à tout le monde !



J'ai été bénévole à l'espace emploi de ma ville. J'y animais des ateliers de groupe sur le thème "Les attentes du recruteur". J'apprécie beaucoup de transmettre mon expérience.









Mes compétences :

Conseil ressources humaines

Recrutement

Gestion des carrières

Evaluer les savoir faire et savoir être

Analyser les parcours, les motivations

Animer des ateliers collectifs

Rédiger CV et lettres de motivation

Monter des dossiers de financement de formations