Catherine HUCHON

Les postes et missions qui m’ont été confiés dans le domaine de la vente et administration m’ont toujours amenée à analyser une situation afin de la comprendre et d’y apporter rapidement des solutions adaptées tout en créant une relation de confiance avec mes interlocuteurs.



Je recherche un poste basé sur du secrétariat et des situations concrètes afin d’y apporter des actions pratiques et d’en suivre l’évolution.



Mon but aujourd’hui est de répondre au mieux aux attentes et exigences d’une entreprise et de participer à son activité et son développement.



Mes compétences :

Accueil

Discrète

Gestion planning

Informatique

Méthodique

Organisée

Planning

Prospection

Relation clientèle