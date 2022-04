Catherine KUNTZ

Animée par des valeurs fortes de Service, le souci d'apporter un service concret et efficient, ma carrière s'est déroulée au service d'entreprises et de cadres, en quête de résolution de situations problématiques de RECRUTEMENT, de GESTION DE PARCOURS PROFESSIONNEL, d'ANIMATION et de CONSEIL.



Mes compétences :

Recrutement

Orientation professionnelle

Formation

Conduite de projet

Conseil et techniques de coaching

Animation de groupes ( co développement, etc)