Catherine LECOUVEY

Formation d'ingénieur par alternance en agroalimentaire, promo 4 à FITI2a Quimper. J'ai commencé cette formation dans une entreprise auvergnate GBP (Saint Yorre 03) spécialisée dans la préparation de fruits sur sucre. J'ai notamment travaillé sur des projets organisationnels (réorganisation et fusion de deux corps de métiers), mise en place d'un outil (ergonomie, mise en place avec le fournisseur, formation du personnel) ainsi que sur la création d'un outil de gestion des piéces détachées et un plan de maintenance préventive. Depuis novembre 2004 je suis chez Fleury Michon dans l'activité traiteur de la mer, j'ai travaillé en mode projet sur de la communication, de la formation (mise en place du processus, création d'un outil de formation...), du dimentionnement d'effectif (mise en relation des outils utilisés par l'ordonnancement et la gestion des temps afin d'anticiper les recrutements dans les ateliers selon les métiers et visualisation des courbes de compteurs). Depuis mars, je suis manager progrés sur le secteur des spécialités, mon rôle est de veiller au fonctionnement des processus (5S = sécurité, formation...) et de suivre des projets d'amélioration continue (mise en place d'indicateur, groupe de travail...).



Amélioration continu

PROGRES