Catherine MAUCOURT

Dotée d'un esprit de synthèse très développé et d'une capacité d'empathie importante envers mes clients, j'ai participé à l'organisation d'environ 1000 évènements majeurs à ce jour, parmi lesquels des lancements de produits, congrès internationaux, conventions de grandes entreprises...

Rapide et organisée, les difficultés ne m'effraient pas et constituent même un véritable challenge ou facteur de motivation supplémentaire.

Membre d'une équipe professionnelle, réactive et agréable, j'aime relever les défis les plus fous en m'appuyant sur les compétences de mes collègues, complémentaires aux miennes.