Catherine SIMON

Fondatrice de WEBIO-LIVE, web collaboratif éco-citoyen dans le Développement Durable Ethique (Réseau MADE IN SCOP - Port Parallèle, le MOUVES et FRANCE ACTIVE) & Chargée des Relations Publiques Internationales INCREDIBLE EDIBLE FRANCE



Sites :

http://www.webio-live.net

http://www.incredible-edible.info/



Eco-Marketing éthique

15 ans d'expérience dans l'enseignement dont 11 ans en milieu universitaire

Coach en Expression de Soi & Leadership

Formation doctorale dans le Changement des Mentalités (Historiographie Postmoderne)

Lauréat du Premier Prix en 2D Artistique au Business Forum London

J'adore la plongée sous-marine et les voyages. (Tour du monde en 2012)



catherinesimon76@gmail.com



Mes compétences :

Audit

Bilingual

Consultant

Coaching

Analytical skills

Research and Development

Writing skills

Graphic design

Problem solving

Communication

Rédaction

Conseil

SEO

Innovation

E-commerce

Enseignement

Internet

E-Marketing

E-learning