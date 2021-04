Mes diverses expériences professionnelles, 24 mois en tant quagent administratif, 17 ans dans le domaine du transport et 2 ans dans la vente, mont permis dacquérir un savoir faire technique et logistique ainsi que des compétences relationnelles et administratives.



Mes compétences :

Relationnel

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Gestion des stocks

Accueil

MFG/Pro

Logiciel CEGID