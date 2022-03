Cédrine MAGNAND

De formation juridique droit privé, spécialisée en droit des relations du travail, j'ai eu l'occasion de commencer par une première expérience au sein d'une usine dans le secteur industriel (60% population postée).



Au sein d'un service RH, mes missions ont été diverses et variées avec une forte spécialisation dans les relations sociales (gestion des instances représentatives du personnel, négociations, gestion du personnel...).



Cette expérience très enrichissante m'a permis d'utiliser mes connaissances juridiques sur le terrain pour répondre aux besoins de la Direction et des managers, vision très concrète de la fonction RH!



Passage au Corporate Areva NC, quel changement étonnant que le passage de l'opérationnel au fonctionnel, la devise:" être au service des opérationnels pour garder le contact avec le terrain"!



Dèsormais, en route pour de nouvelles aventures et de retour à l'opérationnel en prennant la responsabilité des Ressources Humaines d'un site de production dans le cadre de sa fermeture...



Mes compétences :

Droit social

Ressources humaines

Management

Change management

Relations sociales

Organisation