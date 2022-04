Célia DI PASTENA

Dotée d'une Licence de Psychologie Option Psychologie du travail obtenue en 2010, j'ai souhaité m'orienter vers les métiers du domaine des ressources humaines. Après une formation en alternance pendant 2 ans j'ai obtenu mon Master Management des Ressources Humaines (Bac +4/5) au sein d'Efficom Lille.



Mes Domaines de compétences lors de mes différentes expériences :



- La paie jusqu'à 280 collaborateurs (multi profil et multi conventionnel) ainsi que les travaux post paie (tableau de bord de suivi : compteurs CP, absentéisme etc.)



- L’administration du personnel : contrats, DPAE, visites médicales, attestation de salaire diverses, prévoyance, adhésion mutuelle ...



- Recrutement : agent logistique, agent de quai, conducteur livreur, commerciaux etc.



- Juridique : rupture conventionnelle / licenciement pour faute et inaptitude / licenciement économique (CSP) / RJ



- Vision RH : Audit GP / Formation GP



- Divers : Animation des Réunions Responsable / Mise en place d'une Politique de Rémunération / NAO / être l'interlocutrice des organismes externes (Pole emploi, agence d'emploi, CPAM etc.), mise en place puis établissement des élections professionnels, gestion des conflits sociaux (grève).



Mes compétences :

Organisée

Dynamique

Paie

Recrutement

Gestion du personnel