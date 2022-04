Célia GONCALVES

Depuis plus de 15 ans , c'est l'analyse et l'accompagnement des changements au sein des organisations qui motivent et définissent ma façon d'aborder les projets et de faire évoluer mon parcours professionnel.



J'ai profité d'une opportunité pour amorcer une transition professionnelle et me recentrer sur mes valeurs et les activités qui m'animent : former, accompagner, animer et transmettre.



- Mon expertise :

Coaching et formation d'équipes à la mise en oeuvre de nouvelles démarches et à l'utilisation de nouvelles solutions outillées (Accélérateurs de projet, modélisation de processus, co-écriture au sein d'un réseau,…).

Animation d'ateliers d'analyse des pratiques et des besoins.

Evaluation d'un dispositif de formation et bilan des apprenants.



- Ma valeur ajoutée :

Motivation pour le co-développement et l'innovation.

Capacité à fédérer et motiver une équipe autour d'un projet complexe et sur la durée.

Mobilisation de l'intelligence collective.



- Mes spécialités :

Conception de formations (incluant des guides utilisateurs et tutoriels vidéo) sur mesure ou en réponse à des appels d'offres.

Animation de sessions de formation inter et intra sur des outils et méthodes.

Rédaction de documents de support à la formation d'utilisateurs finaux.

Animation d'accélérateurs de projet, co-développement.

Mise en oeuvre d'outils collaboratifs dans le cadre de projet.



J'ai eu l'opportunité de travailler pour des organisations de différentes tailles (de la PME à la multinationale) et pour différents secteurs ( Secteur Public, Assurances, Luxe, Pharmaceutique, Opérateurs de Télécommunication, ...). Cette expérience m'a permis d'acquérir une grande capacité d'adaptation aux environnements changeants.



Mots Clés : Formation | Gestion du changement | Pilotage de projet | Modélisation des Processus | Outils collaboratifs | Animation de réseaux | Expérience utilisateur | Parcours Clients | ARIS |



Mes compétences :

Management des Processus