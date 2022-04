Céline BARBERON

Aprés 10 années de mission de conseil dans des projets d'implémentation du progiciel SAP, je propose aujourd'hui mes services aux PME-PMI en région Bourgogne pour les aider à mener à bien des projets ponctuels d'amélioration de leurs processus internes et/ou de leurs outils informatiques :



- Optimiser les achats et la gestion des stocks

- Maîtriser les achats généraux

- Externaliser la paye

- Passer de N logiciels métiers à un seul systeme informatique plus intégré

- Automatiser certaines tâches comptables

- Installer une badgeuse et un logiciel de gestion des présences

- Doter ses équipes commerciales d'un outil de gestion du portefeuille client



Autant de projets souvent non menés à terme faute de temps, absorbés par le quotidien comme peuvent l'être des dirigeants de PME-PMI.



J'ai coutume de me présenter comme une "béquille", capable d'aider un dirigeant

- à "cadrer" les objectifs de son projet

- à planifier son projet en fonction de ses moyens financiers et humains

- à piloter le projet en lieu et place du dirigeant tout en lui apportant les moyens de prendre toutes les décisions inhérentes au projet au fur et a mesure de son avancement

- à "accompagner" les changements que le projet va provoquer au sein de son entreprise.



Mes compétences :

Chef de projet

Coordination

ERP

Formation

Informatique

Intégration

Organisation

Process

SAP