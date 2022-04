Celine BERTINER

Formée en biologie, j'ai travaillé durant 7 années en tant que diététicienne principalement dans le secteur privé. J'ai complété mon cursus environnemental avec licence en rudologie.

Je travaille désormais dans une structure publique au sein d'un Pôle Déchets. J'y ai acquis de l'expérience en tant que chargée d'études et gestionnaires de données, puis chargée du relationnel avec les bailleurs. Désormais, je travaille dans le service de coordination entre services et la direction centrale. Nous travaillons entres autres à la mise en oeuvre du Plan Local de Prévention des Déchets ménagers et assimilés.

Tout au long de mon cursus professionnel, j'ai acquis les compétences suivantes:

sens de l'organisation, esprit de synthèse, animation de réunions, réalisations d'études comparatives