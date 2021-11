Cendrine PERROT

Femme de contact, d’écoute et d’observation, l’esprit à la fois pragmatique, décisionnaire, analytique et synthétique. De tempérament posé et diplomate, au présent mes projets sont orientés vers tous les aspects de la Création et de la Communication...



Tirer maintenant d’un parcours professionnel atypique qui m'a permis d'aborder tous types d’environnements, (de m’y adapter et cela sur des postes où, souplesse, sens du relationnel, rigueur, responsabilité et disponibilité, sont indispensables), des forces constructives pour de nouveaux objectifs, avec, méthode, polyvalence, esprit d’ouverture et de progrès, savoir-faire couplé au savoir-être reposant sur une meilleure connaissance de l’humain au travers d’études et de recherches personnelles sur la PNL, l’A.T, l'assertivité, l'approche systémique,… Et les mettre au service de votre entreprise, tout ceci les yeux toujours brillants et ouverts.



"Ce que vous pouvez faire ou que vous rêvez de pouvoir faire, commencez-le. L'audace contient du génie, du pouvoir et de la magie. »

GOETHE"







Dernière formation et domaines de compétences abordés :



- Cycle de spécialisation I.C.C.A

(Institut supérieur du Commerce et de la Communication Automobile),

Groupe I.FO.CO.P, pour une certification de niveau II.



Une nouvelle marche vers mes rêves et pour ce faire, parfaire mes connaissances en Communication, gestion d’entreprise, management, commerce, et les élargir au marketing. Ceci après avoir eu, à l’occasion d’expériences significatives et reconnues, la chance et la possibilité de mettre en pratique différents métiers, sur des activités de terrain et couvrant les domaines tels que :



La Communication :

• Webmaster : Création, gestion et animation de différents sites internet (CMS)

• Communication Interne : (Au cours de mes années d’expérience en tant qu’Assistante en Communication et/ou de Direction) Relayer les informations au travers de récoltes, synthétisations et transmissions via la création et gestion de : Revues de Presse, Newsletters, "Livrets d'accueil", (activités extrêmement enrichissantes et passionnantes, tant sur le plan humain que technique),

• Actions événementielles : telles que séminaires, conventions, réunions internes en visioconférences…

• Création de supports publicitaires (PLV, catalogues, cartes de visites, flyers,…).





Le Commerce :

Par une expérience de terrain de plusieurs années avec un contact clientèle de qualité sur des types de clients variés.





La Qualité :

Par une connaissance de terrain du "Lean Manufacturing" ou TPS avec des actions professionnelles passées dans les méthodes de résolution de problèmes telles que :

• Audits,

• la démarche 5S,

• les 5 pourquoi avec réalisation de diagrammes d'ISHIKAWA (outil VISIO),

• la loi de PARETO,

• la roue de DEMING,

• les PDCA,

• TQM et TPM,

• les QQOQCCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Combien et enfin Pourquoi).



La gestion d’entreprise :

• Administration

• Stocks

• Temps du personnel (arrêts ou congés)

• Recrutement

• Etudes de marché

• Application de plans de marketing





L’utilisation de l’outil informatique : Dans le cadre de mes fonctions d’Assistante de Direction au sein de groupes industriels tels que RENAULT, BOUYGUES, PSA PEUGEOT CITROEN, COTY LANCASTER,…





Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion d'entreprise

Développement personnel

Ecriture

Gestion de projet

NTIC

Microsoft Visio

TQM

Sage Accounting Software

SAP

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Ciel Compta

CMS 8800

Audit

Adobe Photoshop

Photographie