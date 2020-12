Chantal TRICHARD

Mes principaux domaines de compétences:



GESTION DE PROJETS

Analyser une situation, identifier les problèmes, Réaliser et négocier un cahier des charges, Planifier et budgétiser une action, Transformer des objectifs généraux en objectifs opérationnels, Élaborer des contenus individualisés de formation, Créer des supports pédagogiques, Participer au recrutement des intervenants, animer une équipe de travail, Concevoir des documents de suivi (tests de positionnement, outils de diagnostic et d’évaluation, questionnaire de satisfaction…), Évaluer une action et procéder aux réajustements nécessaires.



PÉDAGOGIE ET COMMUNICATION

Créer une séquence pédagogique, définir des objectifs pédagogiques, Animer des formations en présentiel ou en formation ouverte et à distance (FOAD), Utiliser les méthodes pédagogiques actives, Favoriser la motivation de l’apprenant, Savoir analyser les interactions activités/compétences, Évaluer les parcours individuels et en assurer le suivi, Établir des bilans et rapports de stage.



AIDE À LA PERSONNE/TRAVAIL EN RÉSEAU

Diagnostiquer les problématiques, Connaître les pathologies mentales et leurs conséquences sur la vie quotidienne, Engager des interventions de médiation entre la personne, sa famille, l’équipe médicale et paramédicale et les partenaires extérieurs, Évaluer l’évolution des situations et réajuster l’intervention, Coordonner l’action partenariale institutionnelle avec les structures sociales et médico-sociales, Conduire des réunions d’information et de communication, Rédiger des rapports, des synthèses, des bilans d’activité, Assurer une veille professionnelle et législative.



INFORMATIQUE

Utiliser certains supports informatiques : Word / Excel / PowerPoint / Documents et tableurs google (documents partagés)

Créer et animer une plate-forme collaborative (Affinitiz)



Mes compétences :

Expertise technique

Gestion de projet

Management