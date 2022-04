Charles-Eric DEPLANCK

Suite à l'obtention d'un DUT de Génie Biologique en 2006, je me suis orienté vers la Biologie Marine; j'ai ainsi intégré la School of Life Sciences de Heriot Watt University en troisième année (BSc Ordinary) puis ai continué en quatrième année (BSc Honours).



J'ai ensuite realise un stage de terrain de 4 mois ayant pour thème le suivi des populations de requins pèlerins sur deux sites bretons (mer d'Iroise et Glénan).



Je suis ensuite retourne a Heriot-Watt University, etudiant en Master of Science(MSc) ayant pour theme la gestion de l'environnement marin et les differents aspects des changements climatiques relatifs a ce meme milieu. Mon memoire de fin d'etudes a pour theme l'identification des poissons de l'ordre des Gadiformes (cabillaud, eglefin, merlu, merlan, lieu, colin) dans les produits vendus en poissonneries et supermarches, grace au sequencage du gene codant l'ARNr 18S. un theme d'actualite donc, puisque les legislations sur l'etiquettage des produits a base de poisson evolue grandement avec les techniques disponibles, et un moyen simple et rapide d'identifier les especes est necessaire pour faire appliquer ces regles.



Diplome en Novembre 2010, je suis a la recherche d'une equipe a laquelle je pourrais apporter mon expertise, ma volonte et ma bonne humeur!



Mes compétences :

Aquaculture

Biologie

biologie marine

Biologie moléculaire

Changements climatiques

Écologie

Écotoxicologie

Environnement

Études d'impact

Microbiologie

Océanographie

Pêche