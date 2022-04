Charles FRANCOIS

- Co-Gérant d'un fonds actions: CPG Croissance PME (FR0007051453) - Fonds Small et Mid Cap éligible au PEA et au PEA/PME - au sein de la société de Gestion de Portefeuille Conseil Plus Gestion (http://www.cpgfinance.com/fr/ )



- Responsable back et middle office



Mes compétences :

Banque privée

Assurance

Analyste financier

Gestion de portefeuilles

Gestion d'actifs

Finance de marché

Finance

Bourse

OPCVM