Charles-Henri MAMET

Bonjour et merci de visiter ma page.



Depuis 15 ans, je suis un manager des ventes spécialisé dans la "Re vente à la Grande Distribution" ; Mais aussi un développeur des ventes en tant que Compte-Clé Régional et Chef de Secteur Confirmé. Ma dernière fonction était d'être le Directeur Opérationnel (d'une petite Equipe de Vente Nationale dans la revente de produit vini/viticol).



Durant ces années, j'ai occupé toutes les missions de "ventes - promotions - animations de forces de ventes" avec les objectifs d'optimiser les moyens mis à ma disposition pour manager les équipes terrains et aussi de développer les ventes en GMS spécialisées et alimentaires.



Aux plaisirs de vous connaître et d'entrer en relation...



Bien cdlt,

CHM



Mes compétences :

Management

Vente

Développement des ventes

merchandising

marketing opérationnel