Charles MASSON

J'ai trouvé ma place dans l'entreprise à la croisée des chemins entre la relation client, le marketing, les ventes, l'informatique et la communication.

Ma culture orientée client et mon goût prononcé pour les TIC tracent le fil rouge de mon parcours.

---

j'aime :

- faire parler les chiffres et les données

Je les croise, les analyse et en sors des recommandations.

- travailler en équipe

Échanger autour d'un projet commun et y apporter ma contribution me donne envie de me surpasser.

- améliorer les processus

Curieux de nature, je m'intéresse aux autres et à leurs rôles dans l'entreprise. Comprendre et proposer des évolutions me permet de dépasser les lieux communs.

- former

Partager mes connaissances et permettre à mes collègues ou clients d'être plus autonomes m'apporte de la reconnaissance et me motive.



---

Je sais faire :

- de la segmentation client

- de la sectorisation commerciale

- des tableaux croisés dynamiques

- de l'AMOA de sites internet

- des newsletter et emailing

- des enquêtes quantitatives avec restitution



Mes compétences :

Siebel CRM

Cognos 8

Business Intelligence

Intranet

Emailing

Emarketing

Gestion de la relation client

Création de site web

Gestion de projet