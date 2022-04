Christelle DURAND

La source de la réussite d'une entreprise est liée à la force de son équipe et toute cette force vient de la communication entre ses différents acteurs. Ce site est une porte à la découverte des qualités variées d'entre nous.Je contribuerai peut-être à la réussite de votre objectif et vous du mien. A bientôt



Mes compétences :

Autodidacte

Empathie

Pédagogie

Gestion de la relation client

Logiciel bureautique

Maitrise des outils pour support mobile et ADSL

Assembler et paramétrage des composants internes o

Réalisation de films institutionnels (Mairie)

XP