Christelle MAILLOT

Bonjour,



Diplômée en management du tourisme et de l'événementiel, je suis passionnée par la culture, le patrimoine, le tourisme et les voyages.



J'ai diverses expériences en tourisme et en hôtellerie.

J'ai notamment travaillé en tant que responsable hébergement dans un très grand club de vacances Belambra où j'exerçais une fonction de manager d'équipe et membre de la direction.

Précédemment, j'ai travaillé plusieurs années en tant que réceptionniste et assistante d'exploitation dans des hôtel de 2 à 4 étoiles, en France et à Londres.



J'ai également coordonné plusieurs événements culturels (manifestations, festival) et professionnels (séminaires, conférences).



Je suis une jeune femme dynamique, organisée, autonome et impliquée.

J'ai l'esprit d' équipe et un très bon sens relationnel et commercial.

J'aime faire découvrir aux autres des territoires, des patrimoines, des cultures..à travers la promotion touristique, des visites guidées ou encore l'organisation d'événements.



Je recherche aujourd'hui un emploi avec des responsabilités dans le tourisme ou l'événementiel :

chef de projet, attachée commerciale, chef de service... ou un emploi de formatrice en hôtellerie

En effet, ayant formé de nombreux réceptionnistes, veilleurs de nuit et même directeurs d'hôtel, je me suis découverte un attrait pour la pédagogie, la transmission de savoir-faire et de savoir-être.



Enfin, je suis guide touristique en freelance dans les alentours de Montpellier, alors n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Organisation de séminaires

Organisation d'évènements

Organisation de mariage

Conception de Produits

Conception de projet

Communication évènementielle

Réservations France

Coordination de projet

Communication institutionnelle

Accueil physique et téléphonique

Guides interprètes

Yield management

Voyages d'affaire

Relations Presse

Communication

Organisation

Hôtellerie

Développement touristique

Tourisme

Relations Publiques

Culture