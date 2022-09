Christian DUCRET

Retraite de la fonction achats., je développe une activite de conseil qui s appuie sur la societe optimachats (optimachats.fr) ' J ai intégré la grande famille de achats après un parcours diversifié principalement à l'intérieur du groupe SKF. Une formation HEC en 2004 m'a permis de me professionnaliser dans ce domaine de la "supply chain".



De formation ingénieur INSA, j'ai commencé ma carrière dans des service d'études, mais rapidement celle-ci a évolué vers des postes liés au management de l'entreprise (formation IAE et hec).



Rhone alpin de coeur, la montagne reste mon domaine de prédilection.



Mes compétences :

Movex

Six Sigma

Achats

Logistique