Trilingue Français Anglais Allemand.



Après une première carrière opérationnelle en industrie (électronique), j'ai souhaité transmettre et aider en passant au conseil, à la formation et à l'accompagnement terrain en tant que consultant.



J'aime particulièrement aider les organisations à définir les axes et les percées stratégiques avec leurs comités de direction puis les décliner avec les équipes opérationnelles.



Mes recherches personnelles et centres d'intérêts sont :



Etude prospective sur les (r)évolutions technologiques, les ruptures et évolutions sociétales

Impression 3D et additive manufacturing

Robotique, robots collaboratifs (cobots)

Industrial Internet, IoT, Industrie 4.0 / smart factory

L'usine du futur, son rôle et les emplois

Employee Engagement

Lean Management

Futur du Lean / Lean dans le futur

Je partage mes retours d’expériences par différents canaux :



Site Web perso: http://christian.hohmann.free.fr

Blog en anglais : http://hohmannchris.wordpress.com/

Chaine pédagogique Youtube : https://www.youtube.com/user/HohmannChristian

Suivez mon actualité sur Twitter : https://twitter.com/HOHMANN_Chris



Auteur des livres:



"Lean Management" (2012) lauréat du prix AFISI

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/lean-management-9782212553819



"Techniques de productivité, comment gagner des points de performance" (2009)

Détails sur http://chohmann.free.fr/publications.htm



"Guide pratique des 5S et du management visuel pour managers et encadrants" (2ème édition, 2010)

Détails sur http://chohmann.free.fr/5S/



"Audit combiné Qualité/Supply Chain, sécurisez vos relations fournisseurs"

Détails sur http://chohmann.free.fr/audicom.htm



Mes compétences :

5S

Théorie des Contraintes

Lean Manufacturing

Automotive

Organisation

Conseil

Aéronautique

Management

Formation

Lean management

Six Sigma

Ingénierie pédagogique

Lean engineering

Lean supply chain

Diagnostic d'entreprise

Lean Six Sigma