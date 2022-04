Christophe BAVAIS

Expertise dans les domaines de la Logistique, de la Supply Chain et des Opérations (20 ans).

* Homme de communication qui permet de développer un esprit d'équipe constructif et transverse

* Compétences analytiques pour optimiser les organisations Supply Chain (flux physiques, flux d'informations)

* Adaptabilité et ouverture d'esprit pour évoluer dans des structures multi-culturel et dans un environnement international

Spécialités :

- Hommes: Leadership / Change Management / Empowerment

- Opérationnelles: Planification MRP2 (SOP & PDP) / Distribution / Service Clients / Logistique

- Projets: Strategie / Lean Manufacturing / World Class Manufacturing / Amélioration Continue



Mes compétences :

Supply Chain