Christophe BORDEAUX MONTRIEUX

Ingénieur agro+IAE

Un parcours commercial dans l’agroalimentaire - sucre, légumes conserves et surgelés - en France et surtout à l’international, tourné plus récemment vers des segments de marché en croissance: produits bio, aliments "santé"("superaliments", microalgues)



Directeur commercial international chez d’aucy frozen foods, après la reprise du groupe Globus (Pologne & Hongrie) en 2006, j’ai constitué et organisé une équipe de plus de trente personnes répartie dans différents pays.

En Europe j’ai structuré les méthodes, réorganisé, optimisé..., en recherchant plus de valeur ajoutée, de diversification produit, avec quelques percées notables sur les marchés européens.

En parallèle j’ai poursuivi avec une équipe talentueuse le développement de la filiale du Brésil (de 3 à 25 personnes en 5 ans), en faisant de cette activité devenue rentable le principal succès mondial pour la marque d’aucy



J'ai par la suite mis ma vision stratégique et mes talents de développeur au service d'entreprises de profils très divers - TPE, start-up, multinationale (secteurs fruits transformés, microalgues, "super fruits", ingrédients ou produits finis).

Je reste ouvert à certaines opportunités. A des fonctions de direction commerciale, direction de business unit ou direction générale de petite structure, je peux apporter une vision globale, une maturité managériale, un esprit entrepreneur, un pragmatisme nécessaires à la réalisation de projets ambitieux..



Mes compétences :

Développement commercial

Agroalimentaire

Directeur commercial

Brésil

International

Management