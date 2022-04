Christophe BRENIAUX

L'essentiel de ma carrière s'est déroulée au sein du département services.

Les 15 premières années ont été consacrées à de nombreuses mises en services en France et à l'étranger d’équipements hydrauliques. Par la suite, j'ai été en charge du suivi de projets Offshore depuis la négociation jusqu'à la partie opérationnelle en mer.

Expériences enrichissantes sur un plan technique, managérial et humain car cela m'a amené à connaitre différents pays, cultures et d'affronter des situations complexes que j'ai pu maitriser grâce à mon pragmatisme ainsi qu'avec une approche fédératrice et modératrice.

Je poursuis ma carrière en occupant des postes alliant technique, commercial et management d'équipes, toujours dans un environnement industriel.





Mes compétences :

Services

Management opérationnel

Team building

Négociation commerciale

Management commercial

Offshore

Gestion de projet

Gestion de la relation client