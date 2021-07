Actuellement technicien informatique chez VCF OUEST depuis mars 2011 avec un administrateur réseau et un technicien informatique, nous nous occupons d'un parc informatique comprenant 650 PC et de 30 serveurs. (environnement Microsoft)



Mes compétences :

Windows server 2012

WSUS

Windows Server 2003/2008

Windows 8

ISA Server

GLPI et OCS

Windows XP / Vista / Seven

SCCM 2007