Christophe LUIS

Expertise avancé dans les réseaux de télécommunication.

Ayant commencé dans les systèmes radar et radio au sein de l'armée de l'air, j'ai évolué naturellement, avec l'interconnexion de ces systèmes, vers les solutions informatiques.

Après plus de sept ans dans le déploiement de solution de voie sur IP, j'ai acquis une expérience sur les réseaux TDM, GSM et IP.

Cela me permet, aujourd'hui, de mettre en place des solutions de service convergentes (IMS, LTE).



Mes compétences :

4G LTE

IMS

LTE

Organisation

Qualité

Quality

Stratégie

Strategy