Christophe MACALOU

Accompagner la croissance interne et externe de l’entreprise, un groupe Muti-enseignes,

multi-formats, multi-canaux.

- Développer l’excellence commerciale et Managériale de nos marques et des réseaux de distribution

- Créer et coordonner la mise en place des référentiels métiers et formations



INVIVO, Pôle Distribution Grand Public & agroalimentaire. N°1 Français de la Jardinerie

www.invivo-group.com



L’un des défis majeurs est la gestion du parcours client,

> Trouver la bonne formule et proposer une expérience client unique et homogène quelque soit le canal par lequel le consommateur entre en contact avec nous.



Au quotidien, Déployer les talents à la conquête du CLIENT !



Alors vous aimez les Hommes et les défis, vous avez une valeur ajoutée pour notre entreprise, l'envie de vivre et vous associer dans cette belle aventure,



Contactez moi: cmacalou@gammvert.fr



Au plaisir de vous rencontrer

Christophe



Mes compétences :

Dirigeant d'entreprise

Direction des ventes

Leadership and team management

Direction opérationnelle d'équipes importante

Direction centre de profits

Direction Ressources Humaines

Développement commercial

Direction clientèle