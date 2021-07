Christophe ROUGE

Mon parcours m’a amené à prendre en charge différents types d’achat tant production que hors production (transports, contrats maintenance, prestations,…).

La diversité des problématiques achats qui m'ont été confiées m'ont amené à être en contact avec des fournisseurs de toute taille, l'objectif étant chaque fois d'instaurer des relations s'inscrivant dans la durée, basées sur la confiance et permettant à l’entreprise de bénéficier des meilleures conditions d’achat avec un niveau de service aligné sur nos exigences.

J'ai acquis une culture du résultat qui s'exprime au travers des actions que j'engage pour hisser le niveau des achats à celui des meilleures pratiques : Celles-ci, pour être efficientes, doivent être adaptées à la culture de l'entreprise et démultipliées rapidement auprès des équipes grâce à des circuits de décision et d'informations courts.

Plus spécifiquement pour les matières premières : Mise en place d'un réseau de fournisseurs de toute taille aptes à répondre à des besoins spécifiques en matières premières chimiques, pétrochimiques avec une ouverture à l'international par le biais, par exemple, de participations à des rencontres interprofessionnelles. Appréhension des mécanismes de fonctionnement des marchés, suivi et analyse des fondamentaux des marchés mondiaux pour chaque matière première stratégique pour l’entreprise afin de prendre les décisions opérationnelles pertinentes rapidement.

Dimension opérationnelle avec gestion des relations fournisseurs au quotidien ainsi que pour les négociations pluri annuelle.

Mise en place de partenariats avec de grands groupes en défendant les intérêts et les spécificités de l'entreprise dans des contextes de négociation parfois très désavantageux.

Recherche et développement d'actions de synergie achats avec des entreprises ayant des centres d'intérêts communs.

Autonomie et partage indispensable des décisions ayant un impact fort sur l'activité.



Mes compétences :

Pétrochimie

Achats

Négociation

Chimie

Analyse et rédaction de contrats

Sourcing

Logistique