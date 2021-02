Claire ARIPA-PAUWELS (PAUWELS)

Bonjour,



À l'écoute de nouvelles opportunités, ces quelques lignes ci-dessous vous permettront d'en savoir un peu plus sur mes expériences professionnelles et mes compétences.



Le poste de Chargée de Développement Commercial m’a permis d’acquérir une connaissance du marché et de la relation commerciale. Par ailleurs mon expérience au Planning Commercial m'a donné l'opportunité, entre autres, de développer mes compétences analytiques. J'aimerai occuper un poste qui me permette de développer des aptitudes de "coaching " et d'accompagnement ou de fortes contributions individuelles. À plus long termes, j'aimerai découvrir le management et la gestion d'équipe, et transmettre mon savoir en occupant un poste d'encadrement tel que responsable régional des ventes pour m'orienter vers la performance et le développement d'équipe.



Bonne visite!



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Business Objects

Microsoft Office