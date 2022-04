Claire BRENAS

En poste depuis plus de 6 ans au sein du groupe IKEA, j'ai, pendant 3 ans, travaillé au sein du service Ressources Humaines. En 2015, j'ai choisi de rejoindre la section commerce de l'établissement afin de devenir manager d'une équipe VENTE.



De 2013 à 2015, j'ai été chargée RH sur plusieurs thématiques comme le développement des compétences, en charges des instances représentatives du personnel comme le CHSCT, la politique diversité tout en passant par la gestion opérationnelle de 250 salariés.

Depuis Janvier 2015, j'anime au quotidien une équipe de vendeur. Les ingrédients de mon quotidien sont le management humain et business.

Un métier passionnant qui me permet d'allier à mes compétences RH, des compétences managériales et business.



Mes compétences :

Administration et gestion du personnel

Gestion de la formation

Gestion du personnel

GPEC

Logiciel SAP

Masse salariale

Paie

Recrutement

SIRH

Management

Management opérationnel

Vente

Développement commercial