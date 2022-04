Claire BURGAUD

Janv. 2013 - Mars 2015. Directeur Exécutif Stratégie Marketing & Communication Steria France- Steria, SSII

Janv.2012 - déc. 2012. Directeur Conseil Utilities Telecoms & Services - Steria, SSII

Fev. 2008- dec 2011. Global Account Manager Telcos & Utilities - Steria, SSII.

Groupe de 20000pers., 1,7mds d'euros, spécialisé en conseil, intégration de systèmes et infogérance.



Déc. 2005– Sept. 2007. Responsable du pôle clients, Direction des Marches de l’Energie - Société Leader en Services Energétiques, Paris

Groupe de 47000pers., 6mds d'euros, spécialisé en fourniture de services énergétiques, d’utilités industrielles et services de Facilities Management.

Responsable de la relation Clients et du développement commercial pour tous contrats ou tout objet liés aux marchés de l’énergie.

Promotion et Marketing des services en gestion de l'Energie.



Sept. 2001 – Nov.2005. Global Account Manager, Direction Commerciale - Société Leader en Services Energétiques, Paris

Responsable de la relation commerciale et du développement d’affaires auprès de grands comptes industriels

Direction de contrats cadres, pilotage et accompagnement de projets multi-sites pour le compte des clients

Pérennisation et développement du chiffre d’affaires par client

Réalisation d’études d’opportunités économiques et financières dans le cadre d’audits et/ou d’investissements.



Nov.1994- Août 2001. Conseil en stratégie, organisation et management; Cap Gemini Consulting/ Bossard Consultants/ Issy les Moulineaux

Missions de conseil dans le secteur industriel et bancaire.

Stratégie, Contrôle de gestion, Outils de pilotage/ appui à la décision.

Clients majoritairement industriels / secteurs Pharmacie, Energie, Agroalimentaire, Automobile.

Encadrement d’équipes clients internationales et pluridisciplinaires, ainsi que de consultants

Développement des relations du Cabinet avec l’Ecole Centrale Paris



Mes compétences :

Conseil

Grands comptes

Business development

Management

marketing

Outsourcing

utilities

Industrie

strategie

change management

Chimie

Business Process Outsourcing