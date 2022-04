Claire CAILLAT

• Deux ans d'expérience dans l'accompagnement des processus de concertation des acteurs locaux d'un territoire à Montréal (Québec)

• Deux ans d’expérience dans le conseil aux entreprises (démarche de prévention de la santé au travail, recherche sur les nouveaux modes de travail)

• Titulaire d’un Master 2 en psychologie du travail et en psychosociologie clinique

• Intérêt pour les métiers de conseil, d’accompagnement et de relation d'aide liés au bien-être organisationnel et aux trajectoires professionnelles

• Bonne maîtrise des méthodes d’analyse et de diagnostic des situations (entretiens, observations, questionnaire et analyse statistique) et des méthodologies d'accompagnement du changement (Appreciative Inquiry, Design Thinking, Art de la rencontre, Communication consciente et non violente, les phases de préoccupation du changement de Céline Bareil, Organidrame et Théâtre Forum)



Titulaire de Masters en psychologie du travail et en psychosociologie clinique, je suis passionnée par les relations humaines dans les organisations (entreprises, associations, établissements médico-social, collectivités territoriales, etc.). J’accompagne les individus et les organisations à créer un climat d’engagement et d’accomplissement vis à vis de l’intention qu’ils se sont donnée. Pour cela, j’adopte des méthodes d’intervention qui s’appuient sur une écoute active des acteurs et une construction collective du changement.



Mon expérience de travail au Québec m’a doté d’outils concrets pour accompagner des acteurs à mieux travailler ensemble et créer des projets qui soient appropriés par chacun.



Enfin, persuadée que tous les individus ont des excellences à mettre à profit dans la société, je suis intéressée par l’orientation professionnelle. À ce titre, j'anime des ateliers Activ’action et j'accompagne des demandeurs d’emploi de l’association Solidarités Nouvelles face au chômage (SNC).



