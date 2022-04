Claire CURABA

Http://clairecuraba.fr - Disponibilité : 1er février 2018



D'un profil international, j'ai la double casquette "chargée de communication" et "conseillère en développement international". En effet attirée par les start-up innovantes et le monde du numérique, j'y ai fait le plus gros de mon expérience. En témoigne l'organisation du CES 2016 à Las Vegas.

Veuillez trouver en le condensé de mon book et ne pas hésiter à me contacter pour en voir l'intégralité.



Compétences en conseil en développement international :

- Droit privé (fiscal, des affaires, du travail)

- Droit public (institutionnel, administratif, de l'UE)

- Stratégie d'entreprises

- Business development



Compétences en communication :

- Stratégie de communication

- Relations presse

- Graphisme (suite Adobe)

- Management des réseaux sociaux



Mes compétences :

Infographie

Relations Publiques

Marketing

Startups

Web design

Droit

Branding

Stratégie digitale