Claire DE FRANCLIEU

Je suis actuellement chef du projet CRM et du Customercare, 2 applications gérants les clients. De plus je travaille sur une application améliorant l'utilisation de Redmine, système de ticketing. Mes développeurs sont à Aix, Paris, l'île Maurice et aussi en Russie donc le challenge principal est d'arriver à faire communiquer tout le monde.



J'ai été, entre le 10 Avril 2012 et fin Mars 2015, chef de projet BI chez Digital Virgo Entertainment.

J'ai dû réaliser des dashboards à l'aide de l'outil Qlikview, du recueil des besoins à la livraison.

De plus, pour la réalisation du datawarehouse, je réalisais les spécifications de la modélisation multidécisionnelles pour la réalisation sous Talend.



Auparavant, j'ai réalisé une mission à la CMA CGM, dans le département DSIO( Direction des Système de l'information de des organisations), en tant que prestataire, plus précisément sur le projet du reporting Décisionnel (prototypage grâce à Qlikview, rédaction de spécification ainsi que modélisation pour le DW, recette..).



J'ai obtenu mon diplôme de Master 2 au sein de la MIAGE d'Aix en provence fin mars 2011. Tout au long de ce diplôme, je me suis perfectionnée dans ces différents domaines:



- Programmation: java, web 2.0, php...

- Décisionnel: Qlikview, BO, SSIS,ODI

- Gestion de projet: conduite de réunion, gestion de planning



Avant mon master, j'ai travaillé dans la comptabilité grâce à mon BTS comptabilité et gestion des organisations.



Mes compétences :

Gestion

Business Intelligence

QlickView

Informatique

Fiscalité

Audit

Base de données

Sql serveur

Gestion de projet

Business Objects

Comptabilité