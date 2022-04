Claire DUQUENNE

> J'ai créé Latitude69 en 2005 par goût du service, des relations humaines et de l'interculturel.

> La "relocation", c'est permettre à un salarié en mobilité professionnelle de se sentir rapidement à l'aise dans son nouvel environnement.

> Grâce à mon écoute, mon dynamisme, ma disponibilité et ma connaissance de Lyon, je parviens à créer une véritable relation de confiance avec mes clients.

> Je suis le partenaire privilégié des RH pour une mobilité réussie.



La mobilité de votre salarié, c'est notre métier.









Mes compétences :

Mobilité nationale

Mobilité de groupe

Mobilité internationale

Gestion de la relation client

Connaissance de Lyon et de ses environs