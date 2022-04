Claire FAURE

Après avoir exercé plus de 12 ans dans la fonction Achats, je transmets à travers la formation professionnelle continue mes compétences, mes expériences et ma passion pour ce domaine.



De formation École de Commerce et titulaire du titre professionnel de Formatrice d'Adultes, reconnu par le ministère du travail, j'interviens à la fois sur les fondamentaux de la fonction achat et sur des domaines plus spécifiques.



J'ai exercé le métier d'acheteur dans le secteur des télécoms, dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur des services aux entreprises (centres d’affaires). J'ai également occupé des fonctions d'encadrement de la fonction Achats : Successivement Responsable de pôle achats, Responsable des Achats France puis Directrice des Achats EMEA.



Aussi, j'ai une solide expérience dans l'organisation et la mise en place de la fonction achats dans l'entreprise et dans le management d'équipe (création d'un Département Achats EMEA délocalisé).



J'ai géré des portefeuilles très variés dans des secteurs d'activité différents à la fois dans un environnement international et national, me permettant ainsi de démontrer ma capacité d'adaptation, mes compétences de négociatrice et mes aptitudes pédagogiques.



J'ai mené de nombreuses actions de formation d'adultes et d'étudiants.

J’interviens directement auprès des entreprises pour leurs besoins en formations Achats intra sur mesure, ou au travers des organismes de formation (formations inter et intra).



Je me propose d’étudier vos besoins, vos attentes et votre demande afin de vous proposer un programme de formation adapté.

Ensuite je vous propose une animation spécifiquement bâtie pour vous, en français ou en anglais, avec des méthodes pédagogiques innovantes qui favoriseront un bon ancrage des notions abordées.





Mes compétences :

Achats

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Animation de formations

Management d'équipe

Pédagogie

Formation

Négociation

Réduction des coûts